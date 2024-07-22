Призвал присоединить Херсонскую область к составу РФ: СБУ сообщила о подозрении клирику 'Московского патриархата'. Фото

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу против Геннадия Шкиля, настоятеля храма УПЦ МП во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области. С начала полномасштабной войны протоиерей публично поддерживал вооруженную агрессию и захват территории Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В июле 2022 года Шкиль вместе с гауляйтером Владимиром Сальдо принял участие в прокремлевском "форуме" в захваченном Херсонском государственном университете.

Там он выступил с речью, призывая к присоединению региона к России. Позже он дал интервью российскому пропагандистскому каналу ТРК "Таврия", где одобрительно отозвался об организации псевдореферендума России в Херсонской области.

Экспертиза, инициированная СБУ, подтвердила информационно-подрывную деятельность Шкиля. На основе собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, обеспечение вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) и ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Поскольку Шкиль скрывается на левобережье Херсона, проводятся комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.

В мае этого года подозрение от СБУ получил также сын Геннадия Шкиля - Назар Шкиль, сотрудничающий с оккупантами.

Напомним, что ранее суд взял под стражу настоятеля Святогорской лавры Арсения. Ему грозит 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины задержала еще одного российского агента, собиравшего разведывательные данные о Силах обороны в Донецкой области. Злоумышленник искал места базирования личного состава и тяжелого вооружения ВСУ на Покровском направлении, где продолжаются интенсивные бои.

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