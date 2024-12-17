Стало плохо на уроке физкультуры: в Одесской области в школе умер 15-летний парень

В Березовском районе Одесской области произошла трагедия: в школе скончался 15-летний ученик 10-го класса. Трагедия произошла 17 декабря на уроке физкультуры.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции. О гибели подростка правоохранителям сообщили медики скорой помощи.

Предварительно правоохранители выяснили, что ученику 10-го класса на уроке физкультуры стало плохо. Парень попросил разрешения выйти из зала, но в коридоре внезапно упал.

Учителя немедленно вызвали скорую помощь и попытались оказать первую медицинскую помощь. Однако прибывшие на место инцидента врачи вынуждены были констатировать смерть подростка.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Причину смерти подростка будут выяснять судебно-медицинские эксперты. Сейчас правоохранители решают вопрос о правовой квалификации этой трагедии и внесении соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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