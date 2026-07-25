Следы от шрапнели и разрушенные дома: как выглядит одна из улиц села под Киевом, по которой попали вражеские ракеты. Фото и видео

В пятницу, 24 июля, страна-террорист нанесла удар по одному из сел под Киевом. В результате атаки были повреждены многие дома, на земле остались следы от шрапнели, к сожалению, есть погибшие и раненые.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте продолжают работать все службы.

Что известно

Так, 24 июля Россия нанесла ракетный удар по Киевской области – под атакой врага оказалось одно из сел недалеко от столицы. В результате обстрела повреждено более 20 частных домов и большое количество автомобилей.

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Местами на дороге можно увидеть отверстия от шрапнели – враг специально атаковал такими боеприпасами, чтобы обстрел привел к большому количеству жертв среди гражданского населения. До сих пор на земле можно найти использованные турникеты, которыми останавливали кровь раненым.

В настоящее время на месте происшествия работают коммунальные службы, а также энергетики, которые восстанавливают поврежденные коммуникации, расчищают завалы и вывозят мусор.

Террористическая атака РФ

В пятницу, 24 июля, страна-террорист Россия нанесла ракетный удар по Киевской области. В результате обстрела, к сожалению, погибли 10 человек и около 100 получили ранения. По факту военного преступления начато досудебное расследование.

Как писал OBOZ.UA, руководительница центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая погибла 24 июля во время российского ракетного обстрела Киевской области. О её смерти сообщили после атаки, унесшей жизнь сотрудницы УГО.

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