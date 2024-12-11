В Днепропетровской области в пожаре погибла трехлетняя девочка: появились детали трагедии. Фото

В поселке Широкое в Днепропетровской области произошел пожар в двухэтажном доме. В ходе ликвидации огня погибла трехлетняя девочка.

Видео дня

Об этом сообщают ГСЧС и местные СМИ. Утром 11 декабря на экстренную линию поступило сообщение о пожаре по улице Бересткова.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что огонь охватил комнату на втором этаже дома, уничтожив вещи на площади 45 кв. м.

По словам очевидцев, в доме находились дедушка и двое маленьких детей, родителей на момент трагедии не было. Шестилетний мальчик разбудил дедушку, сказав, что сестричка горит.

Все кроме девочки 2020 года рождения смогли выбежать наружу. Тело ребенка обнаружили на чердаке второго этажа, где, вероятно, начался пожар.

Предварительной причиной возгорания называют детские игры с огнем.

Ранее сообщалось, что 33-летний житель Буковины спас на пожаре шестерых детей и их родителей. Беда произошла в селе Селятин Черновицкой области, мужчина увидел дым в соседском доме и побежал на помощь.

Напомним, что в Белой Церкви Киевской области произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли двух человек, а еще 20 – эвакуировали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!