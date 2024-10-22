Стало плохо во время спуска в укрытие: в Одессе умерла 13-летняя школьница

В Одессе 21 октября скончалась 13-летняя девочка. Школьница почувствовала себя плохо, когда учащиеся и педагоги одной из школ Приморского района города спускались в укрытие во время воздушной тревоги.

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На место вызвали медиков, однако реанимационные меры спасти ребенка не помогли. О трагедии рассказали в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Учителя школы, в которой умер ребенок, рассказали, что во время воздушной тревоги, когда ученики и педагоги спускались в укрытие, школьнице стало плохо. На место сразу вызвали скорую, пока ждали – собственными силами оказывали ребенку первую доврачебную помощь.

"Впоследствии прибывшие по вызову медики начали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, девочка умерла", – отметили в полиции.

На месте трагедии работала следственно-оперативная группа Одесского райуправления полиции №1.

"В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с предварительным примечанием "естественная смерть". Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы", – добавили в полиции Одесской области.

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