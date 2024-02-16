Сотрудница налоговой, задержанная на получении $55 тыс. взятки, может выйти под залог: решение суда

Высший антикоррупционный суд 16 февраля избрал меру пресечения должностному лицу из налоговой службы Харьковщины, которую ранее задержали на получении 55 тыс. долларов США взятки. ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщили в САП, суд применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Выйти на свободу под залог женщина сможет при внесении 7 млн. грн.

Чиновницу подозревают в подстрекательстве к предоставлению взятки другому чиновнику и вымогательству неправомерной выгоды для себя. Женщину задержали при получении 55 тыс. долларов. Эту сумму она взяла якобы для руководителя налоговой.

Для себя чиновница требовала гораздо большую сумму – 150 тыс. долларов. Ее действия квалифицированы по ч.4 ст. 368 и ч.4 ст.27, ч.2 ст.15 и ч.3 ст. 369 УК Украины.

НАБУ и САП показали, как женщина просила деньги для своего руководства и требовала взятку для себя.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении начальнику одного из подразделений воинской части из Киевщины. Злоумышленник систематически требовал деньги с подчиненных военнослужащих за "положительное решение" социально-бытовых вопросов.

А в Киеве будут судить врача, требовавшего деньги с родственников пациента. Злоумышленник хотел получить 6 тысяч долларов США за проведенную бесплатную операцию и надлежащий медицинский уход после нее.

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