НАБУ и САП разоблачили работницу налоговой Харьковщины: требовала $200 тыс. взятки. Фото

Чиновнице Государственной налоговой службы в Харьковской области сообщили о подозрении в подстрекательстве к даче взятки другому чиновнику и вымогательстве неправомерной выгоды для себя. Женщину задержали "на горячем", то есть при получении 55 тыс. долларов от представителя юридического лица.

Об этом рассказали в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Местные масс-медиа утверждают, что речь идет об главе отдела проверок в сфере материального производства областной налоговой службы.

Интересно, что указанную сумму, с которой женщина была задержана, она взяла для руководителя налоговой. Он должен был посодействовать "в принятии решения об исключении предприятия из перечня плательщиков, отвечающих критериям рискованности, а также о регистрации остановленных налоговых накладных этого предприятия".

Для себя чиновница требовала гораздо большую сумму. "В течение января-февраля 2024 года налоговичка выразила просьбу предоставить ей неправомерную выгоду в сумме 150 тыс. долл. США за совершение действий в интересах ряда предприятий, в частности, во время проведения подчиненным ей отделом проверки относительно правильности начисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов", – отметили в НАБУ.

Сейчас женщина задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Относительно ее руководителя, для которого женщина взяла 55 тыс., ничего не сообщается. Однако в Бюро отметили, что "следствием принимаются меры по установлению причастности других должностных лиц ГНС" к взяточничеству.

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