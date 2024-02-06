Требовал $6 тыс. за бесплатную операцию: в Киеве будут судить врача. Фото

В Киеве будут судить врача, требовавшего деньги с родственников пациента. Злоумышленник хотел получить 6 тысяч долларов США за проведенную бесплатную операцию и надлежащий медицинский уход после нее.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Правоохранители установили, что заведующий отделом одной из столичных клиник требовал от родственников пациента деньги за бесплатную операцию.

"В медицинское учреждение обратился мужчина с показаниями на плановую операцию. После проведенного хирургического вмешательства врач потребовал от родственницы пациента дать ему 6 тысяч долларов США за оказанную медицинскую помощь и последующее обеспечение надлежащего послеоперационного лечения. В случае если женщина не заплатит, ее отец будет лишен квалифицированного медицинского ухода", – рассказали в пресс-службе.

Медика задержали в его рабочем кабинете при получении денег – им оказался житель Киевщины, 1965 года рождения. Следствие по факту вымогательства взятки завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали чиновника, требовавшего от предпринимателя взятку за экспертизу красной икры. Свои "услуги" мужчина оценил в 500 долларов США.

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