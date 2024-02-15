Требовал взятки с подчиненных за оформление материальной помощи: в Киевской области разоблачили военного. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении начальнику одного из подразделений воинской части Киевской области. Злоумышленник систематически требовал деньги с подчиненных военнослужащих за "положительное решение" социально-бытовых вопросов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"С октября 2022 года по июнь 2023 года чиновник получил от 26 подчиненных более 160 тысяч гривен за оформление выплаты материальной помощи, отпусков, других социально-бытовых вопросов, которые возникали у военнослужащих во время прохождения службы. Он предлагал свою платную "помощь" сразу при получении соответствующих рапортов от подчиненных", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в ГБР, офицер брал от 1,5 до 5 тысяч гривен из подчиненных за оформление выплаты материальной помощи и денег на оздоровление. Сумма взятки зависела от должности военнослужащего и выплаты. При этом он не боялся получать деньги на свою банковскую карту. Злоумышленнику сообщили о подозрении в полученных взятках должностным лицом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить врача, требовавшего деньги с родственников пациента. Злоумышленник хотел получить 6 тысяч долларов США за проведенную бесплатную операцию и надлежащий медицинский уход после нее.

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