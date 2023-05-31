Соломоново решение: апелляция ВАКС оставила экс-главу Верховного суда Князева под стражей, но уменьшила залог до 75 млн грн

В среду, 31 мая, судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда решили оставить экс-главу Верховного суда Всеволода Князева под стражей. В то же время они уменьшили сумму залога со 107 до 75 миллионов гривен.

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Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram. Отмечается, что это решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Защита Князева просила изменить меру пресечения на домашний арест или же уменьшить альтернативную залог до 805 тысяч гривен. Однако судьи Александр Семенников, Инна Калугина и Дмитрий Михайленко приняли другое решение.

Также стало известно, что во время этого судебного заседания говорили о том, что 22 мая в банковских ячейках Горбурова (доверенного лица Князева) нашли 350 тысяч долларов, а у самого экс-судьи – еще 50 тысяч долларов.

"Князев объяснил, что дал 50 тысяч долларов Горбурову, чтобы он мог решать его бытовые вопросы, потому что сам он по 15-16 часов проводил на работе: "Мой друг Горбуров занимался абсолютно всеми бытовыми вещами моими, абсолютно всеми: отремонтировать машину, купить жене подарок, забронировать ресторан, собрать там что-то, купить, перевезти. Жена моя занималась финансовыми вопросами, Горбуров решал все бытовые вопросы, от мелких до больших", – говорится в сообщении.

Напомним, что бывшего главу Верховного суда Князева и адвоката Горецкого НАБУ и САП подозреваются в получении 2,7 млн долларов неправомерной выгоды. 18 мая первая инстанция ВАКС заключила Князева под стражу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Князеву и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении взятки. Их разоблачили на получении 2,7 млн долларов США неправомерной выгоды. Правоохранители сообщили им о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

– Суд отправил бывшего главу Верховного суда под стражу до 13 июля. Однако адвокатам высокопоставленного чиновника предложили альтернативу, а именно внесение залога в размере 80 млн грн.

– Князев нашел объяснение дополнительным полмиллиона долларов США, обнаруженным во время очередного обыска. По словам подсудимого, эти деньги принадлежат его друзьям, а купюры оказались у него на временном хранении.

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