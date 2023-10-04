Содержание под стражей и залог 3 млн грн: пойманному на взятке мэру Сум избрали меру пресечения

В среду, 4 октября, суд избрал меру пресечения мэру города Сумы Александру Лысенко, которого поймали на получении взятки в особо крупном размере – 2 130 000 гривен. Мэр будет содержаться под стражей, однако за него могут внести залог в размере 3 миллионов гривен.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Там отметили, что судья Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) частично удовлетворил ходатайство обвинения.

"В случае внесения залога на лицо будут возложены соответствующие процессуальные обязанности", – говорится в сообщении.

Напомним, что мэр Сум был задержан 2 октября. Вместе с директором Департамента инфраструктуры горсовета он требовал неправомерную выгоду от местных предпринимателей, которые занимались вывозом мусора, за беспрепятственное ведение бизнеса в Сумах.

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Оба были разоблачены "на горячем" сразу после получения ими третьей части оговоренных средств – 1 430 000 гривен. Этот "транш" чиновники получили за решение вопроса об установлении исполнительным комитетом Сумского городского совета для юридического лица нового экономически обоснованного тарифа на обращение с бытовыми отходами и "несоздание искусственных препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности предприятием".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Сумскому городскому голове Александру Лысенко и директору Департамента инфраструктуры горсовета, пойманным на взятке, сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность от четырех до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

– Ранее Александр Лысенко уже фигурировал по делу о коррупции. Что известно о нем и о пути Лысенко в "большую политику", читайте по ссылке.

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