Пойманному на взятке мэру Сум сообщили о подозрении: на сколько лет он может сесть в тюрьму

Сумскому городскому голове Александру Лысенко и директору Департамента инфраструктуры города, задержанным накануне при получении взятки в особо крупном размере, предъявлены подозрения по ч. 4 ст. 368 УК Украины (подкуп лиц, которые предоставляют публичные услуги). Санкция статьи предусматривает ответственность от четырех до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро. Деньги подозреваемые требовали за принятие решения об установлении тарифа и несоздании искусственных препятствий в деятельности предприятия, то есть попросту собирали дань с сумских бизнесменов.

В момент задержания чиновники получали последний транш в размере 1,4 млн грн. Общая сумма взятки превзошла 2 миллиона.

Видео дня

Сейчас суд рассматривает меру пресечения для Лысенко и его подельника. Прокурор будет настаивать на заключении под стражу с альтернативой внесения залога.

Напомним, вечером 2 октября правоохранители провели операцию по задержанию Лысенко и его подчиненного, руководителя коммунального департамента Сум. Одиозный мэр возглавляет областной центр уже девять лет, с 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, первым в Украине получателем денежного вознаграждения за разоблачение коррупции стал скандальный "агент НАБУ" Евгений Шевченко, которого и самого подозревали в уголовном правонарушении. По решению суда Шевченко получит почти 13,3 млн грн за сообщение об организации взятки экс-главе САП Назару Холодницкому и экс-директору НАБУ Артему Сытнику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!