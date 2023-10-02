Требовал 2,13 млн грн взятки за 'несоздание искусственных препятствий': в Сумах 'на горячем' задержали мэра города. Фото и видео

В понедельник, 2 октября, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали мэра города Сумы Александра Лысенко и директора Департамента инфраструктуры городского совета. Их поймали на получении неправомерной выгоды в сумме 2 130 000 гривен.

Об этом сообщают СБУ, САП и НАБУ. Чиновников разоблачили "на горячем" сразу после получения третьей части оговоренных средств – 1 430 000 гривен (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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На данный момент известно, что должностные лица требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в Сумах – "данью" обложили компанию, которая занималась вывозом мусора. В случае отказа платить им угрожали создавать препятствия в ведении бизнеса.

Последний "транш" чиновники получили за принятие соответствующего решения насчет установления тарифа и "несоздание искусственных препятствий в деятельности предприятия".

Отмечается, что мэра Сум и директора Департамента задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Теперь решается вопрос по поводу сообщения им о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и избрания должностным лицам меры пресечения.

Сейчас по делу продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Запорожье разоблачили экс-руководителя Территориального центра комплектования и социальной поддержки, организовавшего "схему" для уклонистов. Он привлекал к преступной схеме своих бывших подчиненных, чтобы за материальное вознаграждение оформлять допуски для тех, кто скрывается от мобилизации.

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