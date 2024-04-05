Собирали разведданные: СБУ задержала двух иностранцев-агентов ФСБ, готовивших ракетный удар по штабу Сил обороны в Одесской области. Видео

Служба безопасности Украины задержала двух иностранцев-агентов ФСБ, готовивших ракетный удар по штабу Сил обороны в Одесской области. Для этого злоумышленники собирали разведывательные данные, намеревавшиеся передать врагу.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Для выполнения указанной задачи сотрудники ФСБ привлекли двух своих оперативников – жителей одного из стран Южного Кавказа, которые находились в Одессе.

По поручению российской спецслужбы , эти лица осуществляли разведку мест дислокации украинских войск с целью фиксации их координат на карте Google.

После установки геолокаций "целевых" объектов, фигуранты собирали максимум информации об личном составе, военной технике и режиме работы на месте. Таким образом, они надеялись идентифицировать пункты управления и боевые подразделения ВСУ, чтобы "отчитаться" в ФСБ.

Для разведки российские агенты передвигались по улицам областного центра и использовали свои связи среди местных жителей для получения дополнительной информации.

Также они организовали в городе общественную организацию, которая маскировалась под благотворительный фонд для законного проживания иностранцев в Украине, но фактически использовалась для набора информаторов.

В случае успешного завершения миссии агенты планировали присоединиться к составу ФСБ. Однако сотрудники СБУ помешали осуществлению преступных планов, разоблачив их на начальном этапе деятельности.

Следователи сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, в Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали брата и сестру, которые планировали диверсию на стратегических объектах "Укрзализныци". В первую очередь их интересовали железнодорожные мосты, путепроводы и автотоннели под путями.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении гендиректору завода в РФ, который производит крылатые ракеты Х-101 для ударов по Украине. Речь идет о руководителе российского проектно-конструкторского бюро "Радуга" Сергея Богатикова, ему сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Также сообщалось, что в Херсоне задержаны вражеские информаторы, которые готовили ракетные удары по подразделениям СБУ и ВСУ. Речь идет о четырех работниках автотранспортных предприятий облцентра.