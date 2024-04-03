Готовили диверсию: СБУ задержала семью предателей, которые хотели подорвать железнодорожные эшелоны ВСУ в Харьковской области. Фото

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали брата и сестру, которые планировали диверсию на стратегических объектах "Укрзалізниці". В первую очередь их интересовали железнодорожные мосты, путепроводы и автотоннели под путями.

Предатели, работавшие на российские спецслужбы, разведывали маршруты движения военных эшелонов ВСУ на Лиманском направлении. Подробности обнародовали Telegram-каналы СБУ.

"Служба безопасности сорвала попытку агрессора совершить диверсию на стратегических объектах Укрзалізниці в Харьковской области. В результате спецоперации задержана агентурная группа военной разведки РФ, которая разведывала маршруты движения военных эшелонов ВСУ на Лиманском направлении", – говорится в сообщении.

Особенно тщательно предатели изыскивали "уязвимые" участки железной дороги: железнодорожные мосты, путепроводы и автотоннели под путями. Также они собирали координаты релейных шкафов и трансформаторных подстанций "Укрзалізниці".

"Полученные сведения агенты должны были передать своему российскому куратору в виде геолокаций критической инфраструктуры на Google-картах. На основе этой информации захватчики планировали осуществить диверсию на железнодорожной линии во время движения грузового эшелона ВСУ. Таким образом оккупанты надеялись сорвать бесперебойные поставки украинского оружия и боеприпасов для восточного фронта", – рассказали в Службе.

Сотрудники СБУ вовремя разоблачили предателей, агентурная группа была разоблачена еще на начальном этапе ее разведывательной активности. Деятельность вражеских агентов пошагово документировали. Их задержали, когда они собирали разведданные для российских спецслужб.

Предателями оказались брат с сестрой, оба работали в одном из коммунальных заведений Изюмского района. Внимание ГРУ они привлекли летом 2023 года своими антиукраинскими сообщениями в соцсетях. Личность куратора предателей также уже установлена.

Во время обысков у задержанных были обнаружены мобильные телефоны, с помощью которых они коммуницировали с "куратором".

Оба ныне находятся под стражей. Им доложено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц). Максимальная санкция статьи – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении гендиректору завода в РФ, который производит крылатые ракеты Х-101 для ударов по Украине. Речь идет о руководителе российского проектно-конструкторского бюро "Радуга" Сергея Богатикова, ему сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Также сообщалось, что в Херсоне задержаны вражеские информаторы, которые готовили ракетные удары по подразделениям СБУ и ВСУ. Речь идет о четырех работниках автотранспортных предприятий облцентра.