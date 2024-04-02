СБУ сообщила о подозрении гендиректору завода в РФ, производящего крылатые ракеты для ударов по Украине

Генеральному директору российского проектно-конструкторского бюро "Радуга" Сергею Богатикову сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Он руководит предприятием, которое изготавливает крылатые ракеты Х-101 для ударов по Украине.

С начала полномасштабной войны россияне этими ракетами убивали мирных жителей и разрушали гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Службе безопасности отметили, что предприятие, которым руководит Богатиков, специализируется на серийном производстве дальнобойного ракетного вооружения для оккупационных войск РФ.

По данным следствия, речь идет о крылатых ракетах типа Х-101, которые россияне используют для осуществления воздушных ударов по гражданской инфраструктуре Украины. В апреле 2023 года путинские террористы атаковали такой ракетой многоквартирное здание в Умани. Тогда в результате теракта погибли 23 местных жителя, среди них – 6 детей.

Также в СБУ подчеркнули, что за бесперебойные поставки ракетного вооружения предприятие, возглавляемое Богатиковым, получило кремлевское отличие "благодарность президента России".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Сергею Богатикову о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним, страна-агрессор Россия модифицировала ракеты Х-101, которыми она бьет по Украине из стратегической авиации. Теперь враг производит эти ракеты с двумя боевыми частями, общий вес которых составляет около 800 кг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!