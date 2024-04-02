УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В Херсоне задержаны вражеские информаторы, которые готовили ракетные удары по подразделениям СБУ и ВСУ. Фото

Лилия Рагуцкая
Война против России
3 минуты
1,1 т.
В Херсоне задержаны вражеские информаторы, которые готовили ракетные удары по подразделениям СБУ и ВСУ. Фото

Служба безопасности Украины обнаружила и задержала в Херсоне группу российских осведомителей. Злоумышленники помогали врагу готовить новые воздушные атаки на облцентр.

В первую очередь оккупантов интересовали места базирования украинских защитников, также перед агентами враг ставил задачу разведывать результаты уже нанесенных ударов. Подробности раскрыли в СБУ.

"Служба безопасности предотвратила новые попытки РФ скорректировать ракетно-дроновые удары по локациям Сил обороны в Херсоне. В результате спецоперации в областном центре задержана российская группа информаторов, которая готовила новую серию воздушных атак на город. "Под прицелом" врага были места временного базирования украинских защитников.. В первую очередь оккупанты надеялись попасть по подразделениям СБУ и ВСУ", – говорится в сообщении.

Работать на оккупантов вызвались четверо работников херсонских автотранспортных компаний. Каждый из них имел четко определенный "функционал".

В Херсоне задержаны вражеские информаторы, которые готовили ракетные удары по подразделениям СБУ и ВСУ. Фото

Так, двум злоумышленникам, работавшим водителями маршруток, российские спецслужбы поручили во время работы на маршрутах отслеживать перемещение и пункты базирования военной техники. Другим двум, диспетчерам автопарков, отвели роль "разведки: они во внерабочее время обходили город и проводили доразведку объектов, которые для захватчиков были первоочередными целями.

В Херсоне задержаны вражеские информаторы, которые готовили ракетные удары по подразделениям СБУ и ВСУ. Фото

В то же время все четверо разведывали подробности вражеских ударов и их последствия в "доверительных" разговорах с заправщиками и клиентами АЗС, продавцами и покупателями магазинов.

"Всю собранную информацию приспешники агрессора передавали руководительнице группы, которая дальше "отчитывалась" в военную разведку РФ (известную как ГРУ). Коммуникацию с оккупантами дистанционно поддерживала через "связного" с левобережья Херсонщины. Разведывательную информацию захватчики планировали учесть для подготовки новых повторных ударов по городу. Однако Служба безопасности сорвала планы захватчиков", – отметили в СБУ.

В Службе добавили, что деятельность российских информаторов удалось вовремя разоблачить и пошагово документировать.

Увсех четырех задержанных провели обыски, в ходе которых в домах злоумышленников была найдена кремлевская символика, шевроны росгвардии и т.д.

В Херсоне задержаны вражеские информаторы, которые готовили ракетные удары по подразделениям СБУ и ВСУ. Фото
В Херсоне задержаны вражеские информаторы, которые готовили ракетные удары по подразделениям СБУ и ВСУ. Фото
В Херсоне задержаны вражеские информаторы, которые готовили ракетные удары по подразделениям СБУ и ВСУ. Фото

Вражеским агентам доложено о подозрениях по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала агентку РФ, которая шпионила за самолетами ВСУ возле Кривого Рога. Ее разоблачили в начале 2024 года.

По данным следствия, это местная жительница, идеологическая сторонница рашизма, попавшая в поле зрения ФСБ в октябре 2023 года из-за своей подруги – еще одной участницы вражеской группы, которая уже находится под стражей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!