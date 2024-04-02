В Херсоне задержаны вражеские информаторы, которые готовили ракетные удары по подразделениям СБУ и ВСУ. Фото

Служба безопасности Украины обнаружила и задержала в Херсоне группу российских осведомителей. Злоумышленники помогали врагу готовить новые воздушные атаки на облцентр.

В первую очередь оккупантов интересовали места базирования украинских защитников, также перед агентами враг ставил задачу разведывать результаты уже нанесенных ударов. Подробности раскрыли в СБУ.

"Служба безопасности предотвратила новые попытки РФ скорректировать ракетно-дроновые удары по локациям Сил обороны в Херсоне. В результате спецоперации в областном центре задержана российская группа информаторов, которая готовила новую серию воздушных атак на город. "Под прицелом" врага были места временного базирования украинских защитников.. В первую очередь оккупанты надеялись попасть по подразделениям СБУ и ВСУ", – говорится в сообщении.

Работать на оккупантов вызвались четверо работников херсонских автотранспортных компаний. Каждый из них имел четко определенный "функционал".

Так, двум злоумышленникам, работавшим водителями маршруток, российские спецслужбы поручили во время работы на маршрутах отслеживать перемещение и пункты базирования военной техники. Другим двум, диспетчерам автопарков, отвели роль "разведки: они во внерабочее время обходили город и проводили доразведку объектов, которые для захватчиков были первоочередными целями.

В то же время все четверо разведывали подробности вражеских ударов и их последствия в "доверительных" разговорах с заправщиками и клиентами АЗС, продавцами и покупателями магазинов.

"Всю собранную информацию приспешники агрессора передавали руководительнице группы, которая дальше "отчитывалась" в военную разведку РФ (известную как ГРУ). Коммуникацию с оккупантами дистанционно поддерживала через "связного" с левобережья Херсонщины. Разведывательную информацию захватчики планировали учесть для подготовки новых повторных ударов по городу. Однако Служба безопасности сорвала планы захватчиков", – отметили в СБУ.

В Службе добавили, что деятельность российских информаторов удалось вовремя разоблачить и пошагово документировать.

Увсех четырех задержанных провели обыски, в ходе которых в домах злоумышленников была найдена кремлевская символика, шевроны росгвардии и т.д.

Вражеским агентам доложено о подозрениях по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала агентку РФ, которая шпионила за самолетами ВСУ возле Кривого Рога. Ее разоблачили в начале 2024 года.

По данным следствия, это местная жительница, идеологическая сторонница рашизма, попавшая в поле зрения ФСБ в октябре 2023 года из-за своей подруги – еще одной участницы вражеской группы, которая уже находится под стражей.