Снимали видео для TikTok: появились подробности смерти подростка на Днепропетровщине

Внезапная смерть подростка в городе Першотравенск Днепропетровской области может быть связана с газом-изобутаном. 15-летний парень подышал ним, чтобы снять видео для социальной сети TikTok.

Известно, что несовершеннолетний умер вечером 12 сентября (около 17:00). Подробности инцидента были опубликованы в материале ТСН два дня спустя после трагедии.

Газовый баллон для заправки бытовых приборов, как узнали журналисты, купила в магазине девушка погибшего, которая на год младше парня.

Ролик компания решила снимать на окраине города на огородах. Вместе с несовершеннолетними влюбленными туда отправился еще один школьник, друг пары.

Видео дня

Газ из баллона вдохнул 15-летний Николай. Уже после первого вдоха он упал на землю и признаков жизни не подавал. Подростки позвали на помощь, но медики были бессильны и вернуть девятиклассника к жизни не смогли. Врачам оставалось только констатировать смерть несовершеннолетнего.

Этот инцидент в полиции квалифицируют как несчастный случай. Тем временем в магазине в Першотравенске, где девушка приобрела роковую "игрушку", опасный товар из продажи убрали, оставив подобные баллоны только небольших объемов.

Продавщица этого магазина рассказала: она знала, что этот товар запрещено продавать детям, но 14-летняя покупательница ответила ей, что уже взрослая.

"Это первый раз. Никогда не было, чтобы они принимали их. Переспросили. Они сказали: "Мы для TikTok, для прикола", – как она объяснила. На этом все и закончилось", – заявила администратор магазина Юлия Трошина.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в селе Подверки Харьковской области поезд сбил 15-летнего подростка, который ехал на велосипеде. Мальчик умер на месте столкновения.

15-летний школьник погиб на железнодорожных путях и в селе Тарасовка Киевской области. Подростка также сбил поезд.