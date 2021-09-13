Упал замертво: на Днепропетровщине при странных обстоятельствах умер подросток

В Днепропетровской области в городе Першотравенск в воскресенье, 12 сентября, около 17:00 внезапно скончался подросток. Помочь парню медики не смогли.

Как рассказал Днепр Час, возможной причиной смерти 15-летнего подростка мог стать газовый баллон. Именно его накануне компания молодых людей купила в одном из местных супермаркетов.

Издание рассказало, что девятиклассники принесли приобретенный в магазине газовый баллон небольшого объема на территорию одного из частных домовладений. Там юноша открыл клапан баллона и, по словам очевидцев, стал вдыхать его содержимое. Вдруг парню стало плохо. Он упал и буквально за считанные минуты скончался.

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Прибывшие на вызов медики уже ничем не смогли помочь ему.

Журналисты уточнили, что погибший учился на 1-м курсе Горного лицея города Днепр.

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