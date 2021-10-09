Смерть молодого украинца в польском вытрезвителе: 9 причастным предъявили обвинения

В Польше выдвинули обвинения по делу о смерти украинского заробитчанина Дмитрия Никифоренко во Вроцлаве. Фигурантами стали девять человек.

Полицейскими работникам вытрезвителя, которые задерживали и избивали парня, грозит до 10 лет лишения свободы, остальные могут сесть в тюрьму на пять лет. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Окружную прокуратуру Щецина.

Обвинения вынесли четверым правоохранителям, трое из которых уже уволены из органов, а также троим сотрудникам вытрезвителя, в который доставили Дмитрия. Кроме них обвиняются директор данного учреждения и врач, которая дежурила в тот вечер.

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Троих копов обвинили в превышении полномочий, издевательствах над задержанным и избиении с летальным исходом. Четвертого правоохранителя – в непрепятствовании действиям коллег.

Двое работников вытрезвителя вместе с копами обвиняются в избиении, а их начальник – в том, что он мешал расследованию и предоставил ложную информацию о пребывании Никифоренко в центре.

Медику же предъявили обвинение в том, что она ненадлежащим образом ухаживала за потерпевшим и не оценила состояние его здоровья после избиения.

Ее, двух сотрудников вытрезвителя и одного из полицейских временно отстранили от работы. При этом двух правоохранителей суд отказался арестовать, однако прокурор намерен подавать апелляцию.

Напомним: Дмитрий Никифоренко умер в вытрезвителе в польском Вроцлаве 30 июля этого года. Над 25-летним парнем, который приехал на заработки из Винницкой области, поиздевались полицейские.

Его тело доставили в Украину только спустя две недели и с большим количеством грима на лице. Невеста погибшего в Польше украинца рассказала о поведении полиции и раскрыла новые детали дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские заробитчане в Польше вышли на митинг из-за смерти Дмитрия Никифоренко. Они требовали провести справедливое расследование случившегося.