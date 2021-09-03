Били кулаками, дубинками, распыляли газ: украинец умер после издевательств полицейских в Польше

В Польше в городе Вроцлав в местном вытрезвителе после издевательств полицейских скончался 25-летний украинский рабочий Дмитрий Никифоренко. Только месяц спустя, когда польская газета Wyborcza опубликовала данные видео мониторинга и рассказала о том, что к смерти украинца могли привести действия правоохранителей, этих полицейских отстранили от работы и пообещали провести проверку.

Знакомые Дмитрия не верят в версию польских полицейских о том, что Дмитрий был сильно пьян и агрессивен.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

25-летний житель Немирова Винницкой области Дмитрий Никифоренко скончался 30 июля в вытрезвителе города Вроцлава. Тогда появились сообщения полиции о том, что пьяный украинец вел себя агрессивно, нападал на полицейских, а потом умер.

Видео дня

Однако на днях польская газета Wyborcza опубликовала шокирующий материал. В распоряжении журналистов оказалось видео мониторинга из вытрезвителя. И оказалось, что четверо полицейских были с Дмитрием неоправданно жестокими.

В публикации говорится о том, что Дмитрий ехал в автобусе поздно вечером. Якобы водитель вызвал скорую помощь, так как поведение парня показалось ему странным. Приехавшие врачи осмотрели украинца и решили, что он пьян.

На остановке, где выходил Дмитрий, его встретили полицейские. По данным газеты, нагрудные камеры правоохранителей, которые работали весь день, вдруг отключились. Поэтому понять, что происходило невозможно.

Сами полицейские заявляли, что парень якобы вел себя агрессивно. Поэтому к нему были применены принудительные меры: газ, наручники, захват. Однако проверить это невозможно.

Когда они привезли Дмитрия в вытрезвитель, где работали видео камеры, то внутрь его завели в наручниках, согнутым, один из полицейских прижимал его голову вниз. Журналисты сообщают, что в зале ожидания парень плакал, кричал, а на его красном лице видно пятно от распыления газа из баллончика.

Дмитрий не проявляет агрессии, но пытается встать, его дергают, голову прижимают к стене. Когда с него снимают наручники, он прижимает руки к бокам и пытается встать. Но на него набрасываются полицейские.

Затем его связывают ремнями, бьют кулаками, палками, брызгают газом. При этом полицейские и сотрудник вытрезвителя смеются. И только через некоторое время, когда Дмитрий перестает подавать признаки жизни, они пытаются его реанимировать.

Открывают окно, делают искусственное дыхание, а вызванный медик дефибриллятором пытается завести сердце. Но все безуспешно.

И только после того, как 30 августа все это было опубликовано, 1 сентября официальные представители полиции выступили с заявлением об отстранении четверых полицейских от работы. Двоих из них хотят уволить.

Дмитрий Никифоренко в Польше работает года полтора-два. До этого служил в армии. Занимался спортом. На его страничке в одной из соцсетей есть фото, где Дмитрий занимается воркаутом, демонстрирует мускулы.

"Мы с ним общались несколько лет назад. Он увлекался спортом, мы вместе занимались. Я не помню, чтобы он пил. Напротив, Дмитрий был спортивным парнем. Очень простой, приветливый, доброжелательный. Мне странно читать заявления поляков, что он был агрессивным, на кого-то бросился, кого-то укусил. Это на него не похоже", – рассказал OBOZREVATEL один из его друзей юности.

Один из украинцев, который также работает в Польше, говорит, что в тот роковой день Дмитрий с ребятами устроили пикник.

"После работы они прямо рядом со стройкой, где работали, жарили шашлыки, пили пиво. Но Дима не из тех, кто сильно выпивает. Кто-то даже рассказывал, что ему от алкоголя было нехорошо. И потом его проводили на автобус. Но к себе домой он уже не приехал, кинулись его искать только утром", – говорит украинский строитель на условиях анонимности.

Для многих знакомых его смерть стала шоком. Никто не ожидал, что с ним вот так поступят в вытрезвителе. "Бывает такое, что к украинцам могут пристать пьяные поляки, задирать. Бывает в магазинах охрана нас придирчиво осматривает, чтобы мы не украли чего. Но мы в конфликты не вступаем. Никто тогда не поверил в то, что Дмитрий якобы нападал на полицейских, неправда это", – говорит знакомый.

У Дмитрия была любимая девушка Сюзанна, с которой они собирались пожениться. Недавно на своей страничке она записала видео, на котором едва сдерживая слезы прочитала прощальный стих для Дмитрия.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что украинское консульство в Польше сотрудничает с польскими правоохранителями в вопросе расследования смерти Дмитрия. По словам спикера МИД Олега Николенко, одна из версий польских следователей – превышение полномочий сотрудниками полиции.

Это уже не первая смерть украинца от рук правоохранителей европейских стран. Так в Португалии трое пограничников двое суток издевались над 40-летним Игорем Гоменюком, который прилетел в Лиссабон на работу.

Его держали в камере в наручниках, били дубинками и ногами. В результате мужчина скончался. Потом португальские правоохранители заявляли, что якобы у Гоменюка был сердечный приступ. Однако экспертиза показала, что мужчина скончался от травм.

Суд приговорил троих португальских пограничников к лишению свободы сроком от 7 до 9 лет. Однако кроме них больше никто не понес наказания, хотя некоторые сотрудники видели это преступление, но не вмешались.