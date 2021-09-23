Тело умершего в Польше украинца доставили домой с 'тоннами грима' на лице: отец рассказал детали

Тело Дмитрия Никифоренко, который умер в польском вытрезвителе после издевательств полицейских, доставили на родину в Украину. Родные рассказали, что на его лицо было нанесено очень много грима.

Об этом отец погибшего Сергей Никифоренко рассказал "Фактам". Мужчина подчеркнул, что родителям не дали даже обнять и поцеловать сына в гробу во время прощания.

"Мол, ведется следствие, тела еще нельзя касаться", – объяснили он.

Никифоренко добавил, что доставка тела из Польши обошлась примерно в четыре тысячи евро.

Он также поблагодарил за помощь коллектив немировского лицея № 2, где учился сын, его одноклассников, друзей, коллег и земляков из Николаевской и Винницкой областей.

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"Дима откладывал деньги на свадьбу, а получилось, что на похороны. Главным для нас было снять с сына клеймо наркомана и алкоголика", – рассказал отец.

Он уточнил, что сын с детства занимался спортом – стрит воркаутом (силовая гимнастика и виды на перекладине и брусьях) – и был одним из самых активных атлетов.

"Ребята даже выступали в Киеве на Х-факторе. Ими гордился весь Немиров. Сын не имел вредных привычек. После школы окончил строительный техникум по специальности "обслуживание газового хозяйства", затем – университет. Отслужил полтора года в Национальной гвардии Украины в Харькове. Если бы он был наркоманом или алкоголиком, как впоследствии его оклеветали некоторые польские журналисты, разве смог бы успешно выучиться и примерно отслужить в подразделении, где очень высокие требования", – возмущается Никифоренко.

Мужчина добавил, что Дмитрий никогда не нарушал трудовой дисциплины и техники безопасности.

В ноябре он планировал пожениться со своей девушкой, а также осенью должен был получить официальный статус в Польше.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в польском Вроцлаве 30 июля умер 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко. Парень возвращался домой, когда его задержали местные правоохранители. В итоге его доставили в вытрезвитель, где он скончался. Польская газета опубликовала расследование, в котором говорилось, что полицейские вели себя неоправданно жестоко. Вследствие их отстранили от работы и начали проверку.