Смерть 5-летнего мальчика у стоматолога: в прокуратуре рассказали о расследовании

Прокуроры Львовщины продолжают расследовать причины трагического случая с пятилетним Велесом Пашником в кабинете стоматолога. Месяц назад мальчик впал в кому после удаления молочных зубов в частной клинике, а 13 января умер, так и не приходя в сознание.

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Уголовное производство открыто по факту ненадлежащего исполнения медиками своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Там отметили, что досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Нацполиции при процессуальном руководстве прокуроров Львовской областной прокуратуры.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему), устанавливаются обстоятельства трагического случая.

"По результатам следственных действий и выводов экспертиз, которые продолжаются, будет дана правовая оценка действиям медицинских работников", – заявили в ОГП.

Напомним: 8 декабря пятилетнему Велесу Пашнику провели операцию по удалению молочных зубов в частной стоматологической клинике Ori-Dent, после чего у мальчика остановилось сердце. Врачам удалось его реанимировать, однако затем он впал в кому и ему констатировали смерть мозга.

17 декабря 2023 года по этому факту было начато уголовное производство.

Ребенок оставался в бессознательном состоянии в течение месяца. В субботу, 13 января, папа мальчика Виктор Пашник сообщил, что его сын скончался в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре нардеп Алексей Мовчан известил о смерти своего 9-месячного сына Устима. У мальчика был врожденный порок сердца, из-за которого последние четыре месяца он прожил в больнице.

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