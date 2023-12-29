"Врачи не дают шансов": во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов, констатирована смерть мозга. Фото

У 5-летнего ребенка во Львове во время стоматологической операции под общей анестезией остановилось сердце. Врачам удалось его реанимировать, однако мальчик оказался в коме, у него диагностировали смерть мозга.

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О трагедии, которая произошла с маленьким Велесом, рассказал его отец – украинский музыкант и бандурист Виктор Пашник (Шкрум). На своей странице в Facebook он поделился фотографиями малыша и раскрыл детали инцидента.

Операция состоялась 8 декабря в клинике Ori-Dent во Львове (ООО "ОРИ ГРУПП"). Мама мальчика Марианна привела туда дошкольника, чтобы удалить два зуба мудрости.

Работники стоматологического центра предложили провести оперативное вмешательство под общим наркозом. В день операции ребенок не хотел надевать маску, сопротивлялся. Пашник утверждает, что врач-анестезиолог сделала это насильно, на глазах у мамы. Марианна просила прекратить, но анестезиолог продолжила прижимать маску к лицу мальчика, после чего тот уснул.

Некоторое время спустя женщина услышала суету в операционной, туда начали идти медицинские работники, а примерно через 20 минут приехали две бригады неотложной помощи.

К маме маленького пациента вышел медицинский директор частной клиники и сообщил, что у Велеса во время операции произошла остановка сердца, которое врачам удалось запустить, и что ребенка переводят в реанимационное отделение "Больницы святого Николая" Первого медицинского объединения города Львова.

От лечащего врача указанного учреждения родители узнали, что ситуация критическая и сын находится в тяжелом состоянии.

Медики "Больницы святого Николая" сообщили, что в стоматологии у мальчика была клиническая смерть, а реанимационные мероприятия якобы проводили слишком долго. Это могло привести к тяжелому состоянию Велеса.

"После дежурного обследование лечащий врач сообщил, что мозг ребенка мертв и его жизнь поддерживают только аппараты... Ситуация ухудшается, и врачи не дают никакого шанса нашему сыну на жизнь, ведь все органы понемногу отмирают", – написал Пашник.

Он обвиняет в ненадлежащем оказании помощи врачей стоматологической клиники. По заявлению мужчины возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

Пашник добавил, что дома Велеса ждут две сестренки. Он предостерег родителей и призвал их быть бдительными, выбирать врачей придирчиво, чтобы с детьми не происходили такие трагедии, как с Велесом.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Тернополе после лечения зубов под наркозом в государственной клинике умер ребенок. Мальчику был год и 10 месяцев.

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