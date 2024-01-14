Во Львове умер 5-летний мальчик, впавший в кому в кабинете стоматолога

Во Львове скончался пятилетний Велес Пашник, упавший в глубокую кому во время операции по удалению молочных зубов в частной стоматологической клинике. После того, как у мальчика диагностировали смерть мозга, он оставался без сознания в течение месяца.

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По этому случаю следователи продолжают проводить расследование. О потере сына 13 января сообщил в Facebook его отец Виктор Пашник.

"Лети наш Мальчик, Лети... Всем нам с Небес свети... Почивай с Миром, Любимый Наш Лесюньо!" – написал он.

Напомним: 8 декабря в стенах львовской клиники Ori-Dent во время стоматологической операции под общей анестезией у маленького Велеса остановилось сердце. Врачам удалось его реанимировать, однако мальчик впал в кому, у него диагностировали смерть мозга. Медики никаких прогнозов по выздоровлению ребенка не давали.

Правоохранители тогда открыли уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения медработниками своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 140 УК Украины). Виновному грозит до трех лет лишения свободы или до пяти лет ограничения свободы с лишением права на срок до трех лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Со своей стороны в частной клинике уверяли, что проводят также собственное расследование и отстранили от работы медиков, которые удаляли мальчику молочные зубы. Известно, что Ori-Dent открылась во Львове не так давно, ее владельцем является Роман Онисько. Буквально через четыре дня после трагедии с ребенком он зарегистрировал еще одну фирму – ООО "ОРИ-ДЕНТ", которая может сдавать в аренду и эксплуатацию недвижимость и вести деятельность в сфере права.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2023 года в Тернополе умер мальчик после лечения зубов под наркозом в государственной клинике. Ребенку был год и 10 месяцев от рождения.

По данным правоохранителей, причиной смерти мальчика на приеме у стоматолога стала острая легочно-сердечная недостаточность. Организм маленького ребенка не выдержал общего наркоза.

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