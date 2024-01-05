Во Львове маленький мальчик впал в кому в кабинете стоматолога: отец рассказал подробности трагедии

Во Львове 5-летний мальчик впал в кому во время операции по удалению молочных зубов в частной клинике. Почти месяц ребенок без сознания, врачи никаких прогнозов не дают. Полиция уже открыла досудебное расследование. В клинике уверяют, что проводят и свое расследование, а врачи, которые проводили операцию, сейчас отстранены от работы.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Жена протестовала, но ее никто не слушал

О том как 5-летний Велис попал в клинику Ori-Dent во Львове рассказал OBOZ.UA его папа Виктор Пашник.

"Еще летом у сына заболел зуб. Сначала я его повел к знакомому в стоматологию. Там было два кресла, на одном как раз лечили зуб пациентке. Сын услышал, как все зажужжало, и сразу сказал: "Папа, пошли домой", – вспоминает Виктор.

Потом мама Марианна водила его в несколько клиник. В одной из них он все-таки открыл рот и дал посмотреть зубки. Врачи рекомендовали удалить их. Однако во многих стоматологиях были очереди на подобные операции. А вот в Ori-Dent, которая открылась не очень давно, очереди не было.

Клиника очень современная, красивая, это и подкупило. На процедуру записались очень быстро, и 8 декабря пришли в клинику.

"Врач-анестезиолог пыталась надеть на лицо сына маску, через которую подают специальный газ, чтобы ребенок уснул. Но сын сопротивлялся. Тогда врач позвала маму и попросила ее сделать это. Но и у нее не получалось. У нас в семье не принято применять насилие к детям. А тут врач схватила эту маску и насильно приложила ее к лицу.

Жена стала протестовать: "Все, остановитесь, остановитесь!" Но ее никто не слушал. Она очень разволновалась, ей даже дали таблетку, чтобы она успокоилась", – рассказывает отец Велеса.

"Наш сын в коме без шансов на жизнь"

Марианна находилась в коридоре примерно 40 минут. Потом заметила, что медики вдруг заметушились, раздался крик, в кабинет прибежали еще врачи. Скорая приехала не сразу, а через некоторое время, за ней вторая. К ней вышел директор клиники и сказал, что во время операции у ребенка произошла остановка сердца, врачам удалось его запустить.

А сейчас его переводят в реанимацию "Больницы Святого Николая".

"Уже от лечащего врача "Больницы Святого Николая" мы узнали, что ситуация критическая и сын находится в тяжелом состоянии. Врачи также сообщили, что во время операции у сына произошла клиническая смерть и медики слишком долго проводили реанимационные действия, что привело к тяжелому состоянию. После очередного обследования врачи сообщили, что мозг ребенка умер и его жизнь поддерживают только аппараты", – описывает ситуацию отец.

Хотя медицинский директор Ori-Dent (ТОВ ОРІ-ГРУП) Роман Онисько заверял родителей, что его сотрудники молодцы, все делали правильно.

"Но это неправда. Если бы все было квалифицированно и вовремя, разве наш сын был бы сейчас на грани жизни и смерти, разве врачи констатировали бы смерть мозга? Наш сын в коме без шансов на жизнь. Когда заходим в реанимацию и видим беспомощное тельце, которое еще держится за жизнь, что висит на волоске… Наша жизнь остановилась, и сердце разрывается от того, что мы беспомощны и ничем не можем помочь нашему солнышку", – в отчаянии написал Виктор на своей страничке в Facebook.

В клинике заверяют, что проводят расследование

Родители написали заявление в полицию, там начали досудебное производство по ч. 2 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским сотрудником. Виновному грозит до 3 лет лишения свободы или до 5 лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Сам медицинский директор клиники Роман Онисько сказал OBOZ.UA, что кроме следствия у них 11 декабря создана внутренняя комиссия, которая должна расследовать все факты.

"Мы предоставили следствию все документы, видео. Врачи отстранены от работы. Ведется расследование, есть тут их вина или нет. Устанавливаются все факты с анамнезу пациента, которые были до поступления в нашу клинику, тактика лечения, которая была после того как пациента увезли", – сообщил Онисько.

Кроме всего родители мальчика просили у клиники вернуть им два молочных зубика сына, которые были удалены во время операции, но им отказали.

"Это вещественное доказательство в деле, поэтому клиникой было принято решение выдавать по факту следствия все доказательные моменты, которые включают и зубы. Мы не должны были их сохранять, но они есть. Мы открыты для следствия", – заверил медицинский директор.

Кто такой Роман Онисько?

Также надо отметить, что буквально через четыре дня после трагедии с ребенком Роман Онисько зарегистрировал еще одну фирму ТОВ "ОРІ-ДЕНТ". Где кроме стоматологической практики как вид деятельности указаны сдача в аренду и эксплуатацию недвижимости, и деятельность в сфере права.

Вместе с ней существует и ТОВ "ОРІ-ГРУП", которой и принадлежит эта стоматологическая клиника. Эта компания кроме стоматологии может заниматься строительством зданий как жилых, так и не жилых, отелями и подобными средствами временного размещения.

В 2019 году Роман Онисько баллотировался в народные депутаты по округу 122 (Жовковский и Яворивский районы). Тогда в биографии кандидата было написано, что он директор ТОВ "Будінвест траст".

Судя по сайту opendatabot.ua, Онисько там был руководителем до марта 2019 года, а потом стал удаленным бенефициаром.

На сайте ЛУН, который пишет о новостройках в Украине, указано, что "Будінвест траст" построил три ЖК в Малехове и Жовкве.

Родители Велеса готовы бороться до конца, чтобы выяснить что произошло с их ребенком в кабинете во время операции, а также кто в этом виноват, и добиться наказания. Хотя бы ради того, чтобы больше никто из детей или взрослых больше не пострадал. А частные стоматологические клиники начали строго проверять.