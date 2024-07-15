'Сливал' россиянам локации ВСУ в Николаеве: СБУ задержала администратора Telegram-канала. Фото

СБУ задержала еще одного коллаборанта, который передавал оккупантам информацию о расположении Вооруженных сил в Николаеве. Фигурант вел местный Telegram-канал, где публиковал данные о местонахождении и маршрутах перемещения военных ТЦК, а также призывал мужчин избегать мобилизации.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Службы безопасности Украины. Согласно материалам дела, фигурант действовал по указаниям российских спецслужб.

Таким образом, противник пытался помешать мобилизационным мероприятиям в регионе и планировал использовать полученную информацию для организации диверсионных акций против украинских защитников, в частности путем поджога автомобилей Вооруженных сил Украины.

Вражеский приспешник лично объезжал город, чтобы собирать информацию, выпрашивая данные у знакомых под прикрытием неформальных разговоров. Служба безопасности Украины задокументировала преступные действия фигуранта и задержала его.

Во время проведения обысков в его месте жительства были изъяты два мобильных телефона и компьютер, на котором были обнаружены доказательства его взрывной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям).

Также рассматривается вопрос дополнительной квалификации его преступных действий по части 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одессе Служба безопасности задержала дежурного агента ФСБ. Вражеский приспешник собирал координаты для новой волны ракетно-дроновых ударов по городу. Среди основных целей врага были боевые позиции систем ПВО, защищающих воздушное пространство областного центра.

Напомним, что СБУ задержала агента ФСБ на Буковине, который шпионил под "прикрытием" курьерской доставки. Вражеский приспешник готовил координаты для огневого поражения ключевых транспортных путей.