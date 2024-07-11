СБУ задержала агента ФСБ на Буковине, который шпионил под 'прикрытием' курьерской доставки. Фото

На Буковине Служба безопасности задержали агента российской ФСБ, который действовал под "прикрытием" курьерской доставки. Вражеский приспешник готовил координаты для огневого поражения ключевых транспортных путей.

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Об этом сообщили в Telegram-канале СБУ. Приоритетными целями для оккупантов были узловые железнодорожные станции, через которые перевозится тяжелое вооружение и боеприпасы для украинских военных на фронт. Также врага интересовали медицинские учреждения, где лечатся и реабилитируются раненые украинские военные.

Действуя под прикрытием курьера популярной курьерской службы, российский агент на своем скутере объезжал местность и фиксировал необходимые объекты. Полученные данные он должен был передавать своему российскому куратору через личный чат в мессенджере.

Служба безопасности прервала планы врага и задержала злоумышленника с поличным, когда тот готовил отчет для ФСБ. По данным следствия, российским агентом оказался местный житель, который является сторонником рашизма.

Оккупанты обратили на него внимание из-за его знакомого с РФ, который сотрудничал с ФСБ. Кроме того, предатель неоднократно пропагандировал прокремлевские взгляды в российских видеочатах. В ходе этих трансляций он поддерживал военную агрессию против Украины и оправдывал военные преступления россиян.

Во время обысков в квартире задержанного были изъяты два мобильных телефона и компьютер с поличным.

Следователи Службы безопасности объявили ему подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

часть 2 статьи 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

часть 1 статьи 436-2 (оправдание, признание правомерности, отсутствие возражений по вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленник находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно СБУ поймала двух коллаборанток. Одна из них возглавила оккупационную администрацию поселка на правобережье Херсонской области и расквартировала российских захватчиков в домах выезжавших из оккупации односельчан.

Ранее сообщалось, что коллаборант, работавший во вражеском "МВД РФ" во время оккупации Балаклеи в Харьковской области, получил 13 лет заключения. Предатель на оккупированной территории участвовал в облавах на своих сограждан.

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