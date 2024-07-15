'Охотился' на ПВО: СБУ задержала агента ФСБ, корректировавшего ракетные удары по Одессе. Фото

В Одессе Служба безопасности задержала очередного агента ФСБ. Вражеский приспешник собирал координаты для новой волны ракетно-дроновых ударов по городу.

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Об этом сообщили в Telegram-канале СБУ. Среди основных целей врага были боевые позиции систем ПВО, защищающих воздушное пространство областного центра.

Для обнаружения геолокаций украинских военных фигурант на своем авто объезжал город и его окрестности, где тайком фотографировал необходимые ему объекты.

Собранные данные он передавал своему куратору из РФ через анонимный чат в мессенджере.

В случае захвата Одессы изменник рассчитывал получить должность руководителя "строительного управления" местной оккупационной администрации РФ под протекцией российской спецслужбы.

Однако сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили и задокументировали деятельность агента, а затем задержали его с поличным. Мужчина находился вблизи военного объекта, где пытался отснять его периметр.

По данным следствия, фигурантом является 55-летний житель прибрежного поселка в Одесском районе, который периодически публиковал свои прокремлевские комментарии на российских Telegram-каналах. Таким образом, им заинтересовалась российская ФСБ, которая в июне этого года дистанционно завербовала его.

Во время обыска на месте жительства злоумышленника были обнаружены два мобильных телефона, которые он использовал для коммуникации с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Задержанный находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее СБУ задержала диверсантов ФСБ, поджигавших релейные шкафы на объектах "Укрзализныци". Один из них оказался одесситом, ранее судимым по тяжким статьям. Два других – безработные жители Ровно – согласились помочь оккупантам в попытках сорвать железнодорожные поставки на фронт за деньги.

Ранее СБУ задержала агента ФСБ на Буковине, который шпионил под "прикрытием" курьерской доставки. Вражеский приспешник готовил координаты для огневого поражения ключевых транспортных путей.