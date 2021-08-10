Скандал с "пропажей" семьи на Житомирской трассе получил новый поворот: на них подали пять заявлений. Эксклюзив

На супругов с Винниччины, инцидент с загадочным исчезновением которых вместе с маленьким ребенком на Житомирской трассе обсуждала вся страна, пожаловались в правоохранительные органы. Их обвинили в мошенничестве с деньгами.

Правоохранители уже зарегистрировали несколько заявлений от потерпевших, начато новое расследование. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Напомним: речь идет о 34-летнем Владимире Казьмине и его 48-летней жене Оксане, которые вместе с 4-летним сыном исчезли 27 июля. В тот день супруги собрали вещи и поспешно покинули дом в селе Ярышевка, что в Тывровском районе Винницкой области.

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Родным они сказали, что едут на море в Одесскую область. А уже через некоторое время связь с ними исчезла. Ведь Казьмины выключили телефоны, удалили не только фото, но и все свои страницы в соцсетях.

Камеры видеонаблюдения в последний раз зафиксировали семью в их черном BMW на иностранной регистрации на Житомирской трассе. Пропавших объявили во всеукраинский розыск, ориентировки относительно примет взрослых и ребенка были разосланы всем полицейским подразделениям в различных регионах страны. Поисками занимались родные, помогали в этом и СМИ.

Примечательно, что в селе, где жила семья, исчезновение связывали с большими деньгами. По словам местных, Казьмины занимались бизнесом, в частности, обменом валют на рынке. Речь шла якобы и о миллионных долгах.

Более чем через неделю, 4 августа, Владимира, Оксану и маленького Никиту Казьминых обнаружили на Закарпатье. С ними было все в порядке, взрослых и ребенка, после выяснения обстоятельств исчезновения, правоохранители отпустили домой.

По данным собеседников OBOZREVATEL, взрослые прятались от крупных долгов в одном из маленьких сел Закарпатской области. Сейчас на них уже подано пять заявлений от пострадавших о мошеннических действиях – из-за того, что те взяли деньги в долг, а сами исчезли.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по статье 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает наложение штрафа, наказание в виде исправительных работ или лишение свободы от трех до 20 лет с конфискацией имущества, в зависимости от обстоятельств преступления. Расследование и выяснение всех подробностей в деле продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава "пропавшей" семьи Владимир Казьмин заявил, что сам стал жертвой аферы. Правоохранители отметили, что задерживать супругом не будут, пока не станет известна сумма якобы долга. По данным местных журналистов, после семья выехала в Луцк.