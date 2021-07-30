Поехали на отдых, но исчезли вместе с авто: на Житомирской трассе загадочно пропала семья с ребенком. Фото

В Винницкой области с 27 июля полиция разыскивает пропавшую семью с ребенком. В последний раз 34-летнего Владимира Казьмина и его 48-летнюю жену Оксану камеры наблюдения зафиксировали на Житомирской трассе. Вместе с ними в автомобиле был их 4-летний сын Никита.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ Винницкой области, пропавшие проживают в селе Ярышевка Винницкого района. Они ехали на авто BMW черного цвета на литовской регистрации.

Как пишет "Сегодня", семья якобы выехала из дому на море в Одесскую область. Но через несколько часов все трое вместе с авто исчезли. О пропаже сообщила старшая дочь Оксаны.

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Друзья семьи рассказали, что в ночь исчезновения Казьмины были еще онлайн в мессенджере Viber. Однако теперь у них заблокированы даже страницы в социальных сетях. При этом соседи ничего плохого не о семье не говорят.

"Дом строят, забор поставили, все хорошо сделали, ну не могли же они просто пропасть, вложить сюда деньги и просто пропасть, может что-то и произошло", – рассказала соседка Татьяна Волковецкая.

При этом некоторые знакомые сказали, что исчезновение может быть связано с работой Владимира, который более 10 лет занимается обменом валют. По их мнению, у него с собой могла быть крупная сумма денег. Некоторые знакомые сказали, что семья могла влезть в долги, а поэтому они скрылись. Такую версию подтвердили и в полиции.

"Это одна из ключевых версий исчезновения, что семья имеет большие долговые обязательства, и чтобы не платить могут скрываться", – сообщила пресс-секретарь управления полиции в Винницкой области Анна Олейник.

Также у полицейских есть и другие версии пропажи семьи, но они не раскрываются. По данному факту начато уголовное производство по ст. 155, с пометкой "без вести пропавший"

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