Бросили вещи и удалились из соцсетей: всплыли детали загадочного исчезновения семьи на Житомирской трасе

Пропавшая семья из Винницкой области удалила свои страницы в социальных сетях, а также все фотографии и отключила телефоны. Родственники связывают исчезновение с деньгами, так как у них был бизнес.

Подруга семьи Татьяна рассказала, что однажды утром не увидела во дворе соседей и ничего не заподозрила, но, когда приехали обеспокоенные близкие и коллеги, – поняла, что что-то произошло, потому что телефоны пары молчали, а соцсети были удалены. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Мы с ними дружили. Оксана не раз мне детей забавляла. Начали искать, звонить по "Вайберу", все выключено, телефоны отсутствуют, страницы удалены, фото совместные удалены. Я не знаю, это какая-то как фантастика, я такого не видела", – отметила Татьяна.

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Старшая дочь пропавшей Оксаны – Марина – обратилась в полицию и сообщила, что мама накануне говорила о поездке в Одесскую область на отдых.

Последний раз камеры наблюдения зафиксировали машину семьи на трассе возле Житомира. После этого супругов и их сына Никиту никто не видел. Родственники связывают исчезновение с деньгами.

"Он занимался бизнесом, со многими вечером общался и много было планов на утро, пообещал людям, что утром свяжется, компаньонам по работе", – рассказал кум пропавшего Владимира.

Как оказалось, бизнес семьи – это обмен валют на местном рынке. Кум Владимира и Оксаны не исключает, что у них могли быть долги. В день, когда произошло исчезновение, мужчина должен был встретиться с якобы своими кредиторами. Дочь пропавшей семьи утверждает, что ее отец работал с большими деньгами.

"Он работал с большими деньгами. Может и убили, может где-то требуют. Все может быть, люди работали с деньгами", – подчеркнула Марина.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в пгт Старый Салтов Харьковской области пропал 6-летний ребенок. Мирослава Третяк в среду, 28 июля, ушла из дому, чтобы погулять, и не вернулась. Девочку вечером того же дня нашли мертвой.