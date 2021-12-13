Российский паспорт Гогилашвили, наркотики и судимость: 12 вопросов к власти о скандальном назначении

Скандал вокруг с позором уволенного заместителя главы МВД Александра Гогилашвили не утихает: украинцы возмущены не только хамским поведением чиновника на блокпосту на въезде в Донецкую область и в Киеве, но и обстоятельствами его назначения.

С каждой новой крупицей информации появляется все больше вопросов, на которые нужны ответы. OBOZREVATEL задает их ведомствам и службам, которых непосредственно коснулась ситуация с Гогилашвили.

Первая часть вопросов адресована бывшему главе Министерства внутренних дел Арсену Авакову, во время каденции которого Александр Гогилашвили стал его заместителем.

Уважаемый Арсен Борисович, как так получилось, что человек, в бэкграунде которого есть судимость, подозрение в крышевании наркоторговцев, а также российское гражданство смог стать заместителем главы МВД и возглавить борьбу с наркопреступностью?

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Была ли проведена проверка Гогилашвили Департаментом внутренней безопасности МВД?

Была ли проведена проверка Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы?

Второй блок вопросов – к Службе безопасности Украины, которая также должна была провести спецпроверку перед тем, как заместителю министра дадут допуск к государственной тайне.

Проводилась ли уполномоченными органами СБУ специальная проверка по Александру Генриховичу Гогилашвили для допуска к государственной тайне? Имеет ли он этот допуск?

Проводилась ли спецпроверка на наличие связей, которые могут угрожать национальной безопасности Украины?

Известно ли службе о прекращении Гогилашвили гражданств других государств, в частности, гражданства Российской Федерации?

По состоянию на данный момент известно ли Службе безопасности Украины о других случаях наличия гражданства Российской Федерации у чиновников? Если да, то сколько обнаружено?

Вопросы к Министерству внутренних дел:

с какой целью замминистра Александр Гогилашвили направлялся в декабре 2021 г. в зону проведения Операции Объединенных сил в Донецкой области?

Находится ли автомобиль, на котором он передвигался, на балансе МВД?

Почему замминистра МВД сопровождали (охраняли) спецназовцы ГУР МОУ?

Еще один вопрос – общий – адресован Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, сотрудники которого принимали непосредственное участие в спецоперации (специальном мероприятии) по "вагнеровцам", и СБУ:

присутствовала ли Мария Валентиновна Левченко (супруга Гогилашвили и секретарь Зеленского, не работает в ОП) при рассмотрении вопросов, касающихся обороны и безопасности государства (специальное мероприятие по делу "вагнеровцев" и по другим делам), которые проходили в присутствии Президента Украины и представителей (сотрудников) Главного управления разведки, а также СБУ?

Учитывая то, что по данным расследователей среди участников скандально известного совещания у Зеленского по делу "вагнеровцев" была и Мария Левченко (хотя не имела на то права и допусков), возникает вопрос: могла ли она поделиться с мужем услышанной секретной информацией? В свете российского гражданства Гогилашвили эта ситуация пахнет очень дурно.

Надеемся, что ведомства, которые по праву могут гордиться многочисленным спецоперациями (или специальными мероприятиями) во благо Украины, не будут отмалчиваться, а ответят на заданные вопросы – потому что это чрезвычайно важно для будущего нашей страны и для каждого украинца.

Ниже мы напомним о том, как и где "засветился" высокопоставленный чиновник.

То, что Александр Гогилашвили долгую часть своей жизни прожил в России, известный факт. Он был тесно связан с одиозным депутатом Госдумы России Николаем Валуевым ("Единая Россия") и в соцсетях постил множество фото с ним.

В интервью украинским СМИ Гогилашвили рассказывал, что их объединило: мол, познакомился с Валуевым, когда работал продюсером российского телеканала. Бывший спортсмен якобы предложил ему заниматься социалкой и продвигать школы бокса. А вот журналистка Зоя Казанжи утверждает, что Гогилашвили и вовсе был помощником "единоросса".

Более того, была информация о российском гражданстве Гогилашвили.

По состоянию на сегодняшний день в российских реестрах есть данные об индивидуальном налоговом номере Гогилашвили (ИНН).

Что касается паспорта гражданина России, то полученный в 2012 году, судя по реестру, был заменен на новый. По законодательству РФ, в 45 необходимо менять его, а Гогилашвили в конце декабря исполнится 48 лет (пока еще полных 47). То есть, если он это делал, то всего два года назад – в 2019 году или же в начале 2020 г.

А вот российский загранпаспорт якобы действителен до сих пор, что может свидетельствовать о том, что от гражданства Гогилашвили не отказывался, не прошел процедуру выхода.

Наличие двойного гражданство Украиной не признается, однако и не карается. И если "простой" человек может делать, как считает нужным, то для госслужащих ситуация иная: занимать должность человеку с паспортом другого государства запрещено – это является основанием для увольнения.

В 1998 году, когда Александр Гогилашвили еще жил и работал в России, он якобы был признан виновным по делу о мошенничестве в крупных размерах организованной группой и подделке государственных документов. Правда, отделался довольно легко – получил пять лет условно.

В приговоре говорится, что "предпринимательская деятельность" Гогилашвили с 1996 года состояла в фабриковании вместе с двумя подельниками поддельных векселей Северо-Кавказской железной дороги и попытку их реализации. Зафиксирован эпизод, когда будущий замминистра пытался лично продать вексель на 250 миллионов неденоминированных рублей за полцены.

По информации расследователей, через два года Гогилашвили нашел себе новую нишу – борьбу с наркоманией. И есть основания полагать, что впоследствии у него снова возникли проблемы с законом: в 2012 году СМИ сообщали о связях реабилитационного центра "Выход" с деструктивными сектами. Журналисты предполагают, что именно этот "залет" и стал причиной переезда Александра Гогилашвили в Украину, где он женился на Марии Левченко и познакомился с будущим президентом.

Есть вопрос и к деятельности Гогилашвили в нашей стране. По данным активиста Сергея Стерненко, в 2019 году будущий борец с наркопреступностью сам фигурировал в одном из уголовных производств. По информации оперативников, Гогилашвили якобы употреблял метадон и "крышевал" наркоторговцев. Однако после назначения на должность замминистра дело "просто растворилось".

Официальной информации об Александре Гогилашвили очень мало. Судя по данным сайта МВД, до назначения на должность замминистра он работал разве что социальным работником международной общественной организации "Центр здоровой молодежи" в Киеве (с октября 2018 года по декабрь 2019).

Вот и вся карьера. Однако "социальный лифт" вынес счастливчика Гогилашвили наверх после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Согласно распоряжению Кабмина № 238-р, Гогилашвили был назначен заместителем министра внутренних дел Украины 11 марта 2020 года, а спустя полгода президент Украины Зеленский наградил его орденом "За заслуги".

Учитывая вышеприведенные факты, возникает много вопросов. Например, была ли тщательной спецпроверка перед назначением Гогилашвили на должность заместителя министра или же формальной? Каким образом человек с судимостью, а также, судя по всему, и с российским гражданством (!), мог так "взлететь"?

Супруга Гогилашвили Мария Левченко давно является секретарем Владимира Зеленского, его доверенным помощником еще со времен "Квартала 95", потому напрашивается только один вывод. А ведь президент неоднократно обещал не допустить кумовства во власти.

Благодаря общественному резонансу после разборок на блокпосту в Донецкой области, а также с копами в Киеве, Александр Гогилашвили лишился должности.

Примечательно, что согласно распоряжению Кабинета министров №1639-р, Гогилашвили уволен с должности заместителя Министра внутренних дел по собственному желанию. Но сейчас на первый план вышел вопрос законности его назначения.