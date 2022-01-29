Семье единственной гражданской жертвы днепровского стрелка даже не позвонили: с выплатой материальной помощи будут проблемы

Семье 35-летней Веры Лебединец, которая стала жертвой стрелка-срочника на "Южмаше" в Днепре, никто не позвонил после трагедии. Вместе с тем, с выплатами материальной помощи также могут возникнуть проблемы.

Об этом сестра погибшей рассказала местному изданию "Dnepr.info". По словам женщины, никаких звонков ни от предприятия, ни из других ведомств родственники Лебединец не получили ни 27, ни 28 января.

Отметим, что ранее стало известно, что семьям погибших в стрельбе нацгвардейцев выплатят по 1,8 млн гривен. Им также компенсируют затраты на похороны. Материальная помощь предусмотрена и для раненых Артемием Рябчуком сослуживцев – она уже поступила на счет воинской части.

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В то же время, вопрос выплат семье Веры Лебединец, которая, как и военные, погибла при исполнении служебных обязанностей, "будет решаться отдельно". Это связано с тем, что женщина была контроллером КПП и служащей ведомственной военизированной охраны.

"Вера Лебединец не находилась в подчинении Нацгвардии, поэтому вопрос о материальной помощи ее родственникам будет решаться отдельно, в этом еще надо разбираться", – сказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

Учитывая то, что ЮМЗ, где работала погибшая, находится в подчинении Днепропетровского областного совета, журналисты обратились туда с запросом относительно помощи ее родным. Ответа пока что не последовало.

Напомним: должность контролера режимного объекта, которым является "Южмаш", не предусматривает владения оружием. Молодая женщина оказалась совсем беззащитной перед преступником с автоматом в руках.

Несмотря на это, Вера Лебединец отказалась выпускать стрелка в город с территории завода. После схватки с Рябчуком она была убита им выстрелом в голову. У женщины осталась 11-летняя дочь.

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