СБУ задержала железнодорожника, сливавшего в чат-бот российского ГРУ маршруты движения эшелонов ВСУ. Фото

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности задержали агента российского военного разведывательного управления (ГРУ), который отслеживал перемещение военных колонн Сил обороны Украины и передавал полученную информацию в чат-бот российских сил. Злоумышленником оказался помощник машиниста в локомотивном депо регионального филиала "Укрзализныци".

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Железнодорожник был завербован сотрудником 78-го разведцентра главного управления генерального штаба вооруженных сил России.

Он собирал информацию о маршрутах железнодорожных эшелонов, по которым украинские Вооруженные Силы переправляли тяжелое вооружение и боеприпасы на передовую. Используя свой доступ в кабину локомотива, предатель следил за направлениями движения военных колонн с украинскими военными машинами.

В случае получения актуальных данных разведки, оккупанты намеревались использовать ее для подготовки ракетных и дроновых ударов против железнодорожной инфраструктуры региона, надеясь перекрыть поставки вооружения и боеприпасов для украинских защитников.

Однако контрразведка Службы безопасности Украины сорвала планы врага и задержала фигуранта, когда тот пытался передать свой "отчет" агрессору. Также было установлено, что предатель отслеживал локации фортификационных сооружений и укрепрайонов защитников Харькова.

По данным следствия, железнодорожник попал во внимание в качестве активного пользователя прокремлевских Telegram-каналов, где он оставлял свои антиукраинские комментарии.

Во время проведения обысков в железнодорожном вагоне, где работал предатель, а также в его доме были изъяты мобильные телефоны и сим-карты с поличным.

На основе собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по статье 111 части 2 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что коллаборант, работавший во вражеском "МВД РФ" во время оккупации Балаклеи в Харьковской области, получил 13 лет заключения. Предатель на оккупированной территории участвовал в облавах на своих же сограждан.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно СБУ поймала двух коллаборанток. Одна из них возглавила оккупационную администрацию поселка на правобережье Херсонской области и расквартировала российских захватчиков в домах односельчан, выехавших из-под оккупации.

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