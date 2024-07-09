Проводил облавы на украинцев в оккупированной Балаклее: предатель-"полицай" проведет 13 лет за решеткой. Фото

Коллаборант, работавший во вражеском "МВС РФ" во время оккупации Балаклеи в Харьковской области, получил 13 лет тюрьмы. Предатель – бывший работник местной теплосети, который после полномасштабной войны участвовал в облавах на своих же сограждан.

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Его разоблачила Служба безопасности Украины. Суд признал вину по ч. 7 ст. 111-1 УК (коллаборационная деятельность) и посадил мужчину за решетку, сообщается на сайте СБУ 9 июля.

Мужчина после оккупации своего города вступил к россиянам на службу в т.н. отряд быстрого реагирования, который проводил массовые репрессии против украинцев. Вместе с оккупантами предатель участвовал в облавах на жителей, выступавших против кремлевского режима.

Во время таких рейдов людей похищали в российские застенки, а дома грабили под видом "обысков".

Зарплату за эту преступную деятельность мужчина получал в российских рублях.

После освобождения Балаклеи коллаборант сначала залег на дно по адресу временного проживания, а затем пытался бежать в поселок Первомайское Харьковской области. Там он планировал скрываться от правосудия, но не вышло. Задержание состоялось весной 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее СБУ поймала двух коллаборанток. Одна из них возглавила оккупационную администрацию поселка на правобережье Херсонской области и расквартировывала российских захватчиков в домах выехавших из-под оккупации односельчан.

– Сотрудники Службы безопасности задержали еще одну женскую агентурную группу ФСБ. Предательницы помогали россиянам готовить удары по Одессе.

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