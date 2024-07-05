Сотрудничали с оккупантами в начале полномасштабной войны: СБУ разоблачила двух коллаборанток. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух коллаборанток. Одна из задержанных возглавила оккупационную администрацию одного из поселков на правобережье Херсонской области и расквартировывала российских захватчиков в домах выехавших из-под оккупации односельчан.

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Вторая во время оккупации Купянская устроилась в оккупационный "пенсионный фонд" и передавала захватчикам персональные данные местных жителей для проведения фейкового "референдума". Подробности сообщили в Telegram-канале СБУ.

Одной из предательниц, работавших на оккупантов с самого начала полномасштабного вторжения РФ, оказалась безработная жительница поселка Лиманец на правом берегу Херсонщины. После оккупации населённого пункта она возглавила местную оккупационную администрацию.

"На этой "должности" она организовала расселение военных РФ по домам односельчан, которые выехали из оккупации. Кроме собственного быта рашисты обустраивали в этих частных домовладениях склады с вооружением и боеприпасами. Также коллаборантка принимала участие в организации псевдореферендума на территории захваченной громады", – отметили в СБУ.

При помощи предательницы оккупанты формировали оккупационные "избиркомы", сама же она призвала односельчан "голосовать за присоединение к РФ".

В настоящее время коллаборантка находится под стражей, ей объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще одна предательница – жительница Купянска, которая до полномасштабного вторжения России работала в одном из почтовых отделений в Харькове. Когда Россия захватила Купянск, коллаборантка устроилась на работу в так называемый "пенсионный фонд" оккупантов и передавала россиянам персональные данные местных жителей.

"Полученную информацию рашисты планировали использовать для фальсификации фейкового плебисцита, который готовились провести на оккупированных в то время территориях. После освобождения Купянская злоумышленница сбежала в Харьков, где надеялась "потеряться" и избежать правосудия", – говорится в сообщении.

Однако надежно "залечь на дно" предательницы не удалось: сотрудники СБУ ее разыскали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Херсонской и Харьковской областях при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала женскую агентурную группу ФСБ. Предательницы помогали захватчикам готовить удары по Одессе. За это фигурантки просили у оккупантов деньги, а также должности либо в оккупационной администрации в случае захвата региона Россией, либо в российской службы внешней разведки. Все три агентки с серьезными аппетитами работали в одном из одесских кафе.