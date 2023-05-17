СБУ задержала в Херсоне медсестру, которая сливала ФСБ данные украинских защитников и корректировала огонь врага. Фото

В деоккупированном Херсоне Служба безопасности Украины в ходе контрдиверсионных мер задержала медсестру, работавшую на ФСБ. Коллаборантка "сливала" захватчикам личные данные украинских военных.

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Об этом 17 мая сообщила пресс-служба СБУ. Медсестра одной из больниц Херсона во время оккупации города была завербована кадровым сотрудником ФСБ.

По его указанию, после освобождения областного центра предательница осталась в городе и продолжила работать в медучреждении для разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Она собирала учредительные данные находившихся на лечении украинских защитников и шпионила за местами базирования Сил обороны в Херсоне.

Медсестра-предательница также фиксировала последствия обстрелов города и через мессенджер передавала "отчеты" ФСБ для корректировки оккупантами повторных ударов.

По данным следствия, российские спецслужбы обратили внимание на женщину из-за ее публичной поддержки врага, которую она выражала в одной из антиукраинских групп в Telegram.

В ходе обысков дома у коллаборантки обнаружен телефон, который она использовала для коммуникации с врагом.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Медсестра взята под стражу, расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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– На Черкасщине СБУ разоблачила блогера, который публиковал в TikTok видео перемещения украинских войск. Мужчине, который хотел "нарастить аудиторию", теперь грозит 8 лет тюрьмы.

– СБУ задержала информатора врага, который сливал позиции ВСУ в освобожденном Лимане Донецкой области.