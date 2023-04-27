СБУ задержала предателя, который сливал врагу данные о позициях ВСУ в освобожденном Лимане. Фото и видео

Служба безопасности Украины задержала информатора оккупантов, который "сливал" позиции Сил обороны в освобожденном Лимане на Донетчине. Безработный местный житель также передавал врагу координаты объектов железнодорожной инфраструктуры.

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Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба СБУ. Как рассказали в ведомстве, злоумышленник был задержан во время выполнения разведывательного задания (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Мужчина отслеживал места дислокации и перемещения подразделений Вооруженных сил Украины и СБУ на территории Лимана.

Он находился "на связи" с боевиком одной из оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ.

По заданию агрессора предатель обходил территорию города и фиксировал локации украинских защитников и объектов инфраструктуры, затем передавал данные через запрещенную в Украине российскую соцсеть "Одноклассники".

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

Приспешник оккупантов взят под стражу, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ задержала корректировщика вражеского огня, который наводил удары по позициям украинских войск на Бахмутском направлении. Предатель сам вышел на оккупантов и предложил помощь. Им оказался житель Белозерского района Донетчины.

– Служба безопасности сообщила о подозрении предателю, бывшему советнику террориста Игоря Гиркина. Игорь Дусь часто выступал на росТВ, отрицая существование украинской государственности.

– СБУ задержала бывшего командира ССО по делу о ракетных обстрелах аэродрома "Канатово". Следствие считает, что Роман Червинский мог самовольными действиями спровоцировать удар.