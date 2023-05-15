СБУ разоблачила блогера, который публиковал в TikTok видео перемещения Сил обороны на Черкасщине. Фото

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили блогера, который "сливал" в ТікТок видео перемещения Сил обороны Украины на Черкасщине. Ему грозит 8 лет тюрьмы.

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Об этом 15 мая сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, мужчина лично отснял фото и видео движения колонны украинской военной техники с боеприпасами, а затем разместил файлы в ТикТок с привязкой к геолокации.

Видео мгновенно подхватили паблики российских пропанадистов, в том числе Telegram-каналы с общей аудиторией более 100 тыс. подписчиков.

А на странице "тиктокера" видео с колонной ВСУ просмотрели более 500 тыс. пользователей.

СБУ установила местонахождение блогера и пресекла его незаконную деятельность. Свой поступок он объяснил желанием "нарастить" аудиторию.

В ходе обыска дома у "тиктокера" обнаружен мобильный телефон, который он использовал для фиксации перемещения ВСУ и публикации видео в сети.

Ему сообщено о подозрении в распространении информации о перемещении ВСУ и других военных формирований (ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

В суд направлен обвинительный акт.

В СБУ подчеркнули, что снимать и публиковать в сети кадры с указанием мест дислокации и перемещения Сил обороны, а также последствий вражеских обстрелов запрещено и расценивается как корректировка вражеского огня, которая карается в соответствии с законом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Жителей приграничных районов Украины призвали не распространять кадры перемещения военной техники. Это поможет помешать ВСУ.

– СБУ задержала на востоке двух агентов ФСБ, охотившихся на позиции HIMARS. Жители Донецкой и Харьковской областей коммуницировали с оккупантами через родственника в Москве.

– Служба безопасности задержала информатора врага, который "сливал" позиции Сил обороны в освобожденном Лимане Донецкой области.