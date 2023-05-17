СБУ разоблачила шестерых блоггеров, "засветивших" работу ПВО Киева 16 мая. Фото и видео

Правоохранители установили шесть человек, которые "засветили" работу ПВО во время ракетного удара страны-террориста РФ по Киеву 16 мая. Кроме того, заблокированы онлайн-камеры, которые в автоматическом режиме передавали в эфир действия защитников неба столицы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Служба безопасности Украины установила личности шести жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки РФ на Киев. В ночь на 16 мая они осуществили несанкционированную фото- и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны и разместили соответствующие материалы в соцсетях. Среди прочего – фигуранты зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Тем самым они могли раскрыть местоположение и специфику работы отечественной ПВО", – подчеркнули в СБУ.

В Службе безопасности напомнили, что в считанные минуты эти видео появились на многочисленных Telegram-каналах и российских пропагандистских пабликах. Среди них – интернет-ресурсы, подконтрольные спецслужбам страны-агрессора.

Также киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны. По данным следствия, они находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур.

"При этом доступ к отснятым файлам был открыт для широкого круга "пользователей", выложивших видео ночной атаки на Киев в общем доступе в Youtube. Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных воздушных ударов по столице Украины", – добавили в пресс-службе. .

Во время обысков по местам фактического проживания нарушителей изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, которые они использовали для распространения запрещенного контента. По факту несанкционированного распространения информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения, открыто уголовное производство.

Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за публикацию в открытом доступе информации, фото или видео о работе сил противовоздушной и противоракетной обороны. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что нарушителей будут наказывать.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая супруга киевского наркодилера Юрия Чернецкого, певица Инна Воронова, в перерыве между хайпом на разводе решила опубликовать в соцсети видео с работой украинских защитников неба ночью 16 мая. Украинка не поленилась также подписать геолокацию, чтобы упростить работу российским оккупантам и выдать местонахождение ПВО.

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