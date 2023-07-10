СБУ задержала информатора РФ, готовившего ракетный удар по военному госпиталю на Николаевщине

В Николаевской области поймали еще одного предателя, который был информатором спецслужб Российской Федерации. Мужчина, местный житель, занимался подготовкой новых воздушных атак противника по региону, в частности, по военному госпиталю.

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Преступника уже задержали и поместили под стражу. Об этом 10 июля сообщила Служба безопасности Украины на официальном сайте.

Следователи установили, что украинец объезжал местность и скрыто фотографировал места дислокации подразделений Сил обороны.

Также он фиксировал на электронной карте точные координаты обнаруженных военных объектов, отчитывался об уровне их охраны.

Особое внимание уделял локациям, где замечал наибольшую концентрацию личного состава и военной техники украинских защитников.

Предателя поймали "с поличным" – во время фотографирования госпиталя и одной из боевых частей ВСУ. Сотрудники СБУ изъяли у злоумышленника мобильный телефон с фото, готовыми к отправке. Эти данные, как установила спецслужба, оккупанты планировали использовать при обстреле Николаевщине.

В СБУ рассказали, что задержанный имеет пророссийские взгляды, поддерживает проведение фейкового референдума по "присоединению" Николаевской области к России и не раз писал об этом в пророссийских Telegram-каналах.

Этим украинец привлек к себе внимание спецслужбы РФ. Весной 2022 года оккупанты предложили ему сотрудничество и вели коммуникацию через мессенджер.

Задержанному объявили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Если суд докажет вину, мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее СБУ провела многоэтапную спецоперацию и задержала "законсервированного" агента ФСБ РФ, который устроился работать на оборонном заводе в Кировоградской области. Оккупанты поручили ему сбор секретной информации о ремонте техники Вооруженных сил Украины.

– Также СБУ разоблачила "крота" в рядах ВСУ, который шпионил за боевыми самолетами и бронемашинами MaxxPro. Предатель проходил службу в одном из гарнизонов на севере Украины.

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