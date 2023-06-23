СБУ задержала "крота" в ВСУ, который шпионил за боевыми самолетами и бронемашинами MaxxPro. Фото
Служба безопасности Украины задержала еще одного "крота" в Вооруженных силах Украины, который шпионил за украинскими боевыми самолетами и бронетранспортерами MaxxPro на Житомирщине. Предателем оказался местный житель, который мобилизовался в ряды ВСУ и проходил службу в одном из гарнизонов на севере Украины.
Об этом 23 июня сообщила пресс-служба СБУ. Агент РФ был разоблачен в результате многоэтапной спецоперации военной контрразведки СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Он собирал для ФСБ РФ разведданные о техническом состоянии украинских аэродромов и возможное использование их боевой авиацией Воздушных сил ВСУ.
Также он передавал оккупантам координаты складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами украинских защитников.
Кроме того, по указанию ФСБ предатель пытался найти места базирования и перемещения американских бронемашин MaxxPro.
Агент врага был задержан во время сбора разведданных.
По данным следствия, в начале мая 2023 года мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ. Шпион объезжал различные районы и скрыто следил за военными объектами, а также пытался "в темную" использовать своих знакомых.
С кураторами он связывался через Telegram.
Фигуранту сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111).
Сейчас он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Ранее СБУ задержала "крота" в рядах ВСУ, который хотел слить направления украинского контрнаступления. Предателем оказался житель временно оккупированного Энергодара.
– Накануне в СБУ заявили о задержали информатора ГРУ РФ, который наводил ракеты на заводы в Николаеве, а также охотился на БМП Bradley. По его наводке, в частности, был обстрелян судостроительный завод.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!