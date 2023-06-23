СБУ задержала 'крота' в ВСУ, который шпионил за боевыми самолетами и бронемашинами MaxxPro. Фото

Служба безопасности Украины задержала еще одного "крота" в Вооруженных силах Украины, который шпионил за украинскими боевыми самолетами и бронетранспортерами MaxxPro на Житомирщине. Предателем оказался местный житель, который мобилизовался в ряды ВСУ и проходил службу в одном из гарнизонов на севере Украины.

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Об этом 23 июня сообщила пресс-служба СБУ. Агент РФ был разоблачен в результате многоэтапной спецоперации военной контрразведки СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Он собирал для ФСБ РФ разведданные о техническом состоянии украинских аэродромов и возможное использование их боевой авиацией Воздушных сил ВСУ.

Также он передавал оккупантам координаты складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами украинских защитников.

Кроме того, по указанию ФСБ предатель пытался найти места базирования и перемещения американских бронемашин MaxxPro.

Агент врага был задержан во время сбора разведданных.

По данным следствия, в начале мая 2023 года мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ. Шпион объезжал различные районы и скрыто следил за военными объектами, а также пытался "в темную" использовать своих знакомых.

С кураторами он связывался через Telegram.

Фигуранту сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111).

Сейчас он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее СБУ задержала "крота" в рядах ВСУ, который хотел слить направления украинского контрнаступления. Предателем оказался житель временно оккупированного Энергодара.

– Накануне в СБУ заявили о задержали информатора ГРУ РФ, который наводил ракеты на заводы в Николаеве, а также охотился на БМП Bradley. По его наводке, в частности, был обстрелян судостроительный завод.