СБУ задержала 'законсервированного' агента ФСБ РФ, который устроился на оборонный завод на Кировоградщине. Фото

Служба безопасности Украины провела многоэтапную спецоперацию и задержала "законсервированного" агента ФСБ РФ, который устроился работать на оборонном заводе в Кировоградской области. Оккупанты поручили ему сбор секретной информации о ремонте техники Вооруженных сил Украины.

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Об этом 7 июля сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, агенту удалось получить должность завхоза несколько недель назад, и он почти сразу начал сбор разведданных.

Однако СБУ тщательно документировала каждый его шаг.

Прежде всего агент ФСБ пытался установить точное количество и виды западного вооружения, которые проходили техобслуживание.

Контрразведчики СБУ задержали его "на горячем", когда он скрыто фотографировал секретные документы. Агентом оказался местный житель, которого ФСБ РФ завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения.

Спецслужба агрессора обратила на него внимание из-за длительного пребывания в РФ, где он работал на разных предприятиях.

Впоследствии его перевели в "режим ожидания" и отправили в Украину, где "активировали" после начала полномасштабного вторжения. Передавать данные он должен был через мессенджер.

При выполнении задач предателю "гарантировали" содействие в выезде в РФ и получении гражданства.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения), избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Фигуранту грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в СБУ рассказали о разоблачении "крота" в рядах ВСУ, который шпионил за боевыми самолетами и бронемашинами MaxxPro. Предатель проходил службу в одном из гарнизонов на севере Украины.

– Служба безопасности также задержала коллаборанта, который "сливал" ФСБ позиции украинской артиллерии под Бахмутом. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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