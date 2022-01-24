СБУ задержала экс-боевика 'ЛНР', который сбежал из ОРЛДО ради украинской пенсии. Фото

В Луганской области задержали бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой Луганской народной республики. Он пытался попасть на подконтрольную Киеву территорию региона, чтоб оформить пенсию.

Задержание экс-боевика проводили контрразведчики Службы безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Злоумышленником оказался местный житель, который в мае 2015 года присоединился к рядам боевиков. Силовики выяснили, что мужчина входил в состав группировки, которая активно участвовала в боевых действиях против военнослужащих антитеррористической операции в районах Луганска и трассы Бахмутка.

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Там он обслуживал вражескую технику и обустраивал фортификационные сооружения. Впоследствии у боевика произошел конфликт с вожаками на почве того, что они обложили "данью" своих подчиненных, из-за чего он и покинул их ряды. После этого он скрывался в ОРДЛО.

На данный момент задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (Участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, сейчас правоохранители проверяют информацию о причастности бывшего боевика к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины разоблачила членов "Луганского округа донских казаков", участвовавших в боевых действиях против сил АТО в районах Луганска и Дебальцево. Установлены личности 13 главарей и активных участников группировки.

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Кроме того, появилась информация о том, что Россия тайно перебросила наемников на оккупированные территории Донбасса. Среди задач – диверсии и дестабилизация в Украине. В то же время неизвестно, планирует ли Россия полномасштабное вторжение.