Россия тайно перебросила на Донбасс группы диверсантов – Reuters

Россия в течение последних недель перебросила на временно оккупированные территории Донбасса наемников. Их цель – совершать диверсии против Украины.

Об этом пишет Reuters. Издание отмечает, что получило такую информацию от четырех боевиков, трое из которых приняли предложение вербовщиков.

Собеседники рассказали, что наемников набирали с боевым опытом. При этом наниматели не уточнили, от чьего конкретно имени они действуют.

Один из боевиков ранее воевал на стороне оккупантов на Донбассе, а также в составе российских частных военных компаний в Сирии. Теперь он планирует отправится на оккупированные территории Луганской области.

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Среди задач наемников – совершение диверсий и дестабилизация ситуации в Украине.

В то же время собеседники сказали, что они на знают, планирует ли Россия полномасштабное вторжение.

Как писал OBOZREVATEL, СМИ обнародовали спутниковые снимки, которые могут свидетельствовать, что Россия нарастила количество военных на границе с Украиной, а также в оккупированном Крыму.