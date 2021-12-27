Бойцы ВСУ поймали террориста "ЛНР": убийца под действиями наркотиков шел к украинским позициям

Украинские военные задержали на линии разграничения на Донбассе боевика так называемой "ЛНР". В российской форме и в состоянии сильного наркотического опьянения в понедельник, 27 декабря он направлялся к украинским позициям.

Боевика передали сотрудникам СБУ, сообщает пресс-центр ООС. Как говорится в сообщении, представитель незаконных вооруженных формирований был задержан в Луганской области, в районе наблюдательного пункта одного из подразделений ВСУ.

По предварительным данным, 40-летний задержанный служил по контракту в российско-оккупационных войсках. При себе у него был паспорт так называемой "ЛНР".

Также стало известно, что в 2006-2012 годах мужчина находился в местах лишения свободы согласно статье 115, ч. 1 (умышленное убийство).

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 декабря незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Два украинских бойца были ранены, в тяжелом состоянии они находятся в больнице.

Также ранее появилась информация о том, что Россия тайно перебросила наемников на оккупированные территории Донбасса. Среди их задач – диверсии и дестабилизация в Украине.