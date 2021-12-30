СБУ выдвинула обвинение командиру боевиков, который руководил обстрелами позиций ВСУ на Донбассе. Фото

Сотрудники Службы государственной безопасности задержали командира мотострелкового подразделения незаконного террористического формирования "ЛНР". Боевик пытался пересечь линию разграничения, утратил ориентир в природной местности и вышел на позиции украинских бойцов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. При допросе выяснилось, что под руководством задержанного сепаратисты в Луганской области проводили обстрелы позиций ВСУ.

Согласно полученной информации, злоумышленник имел украинское гражданство до февраля 2020 года. Тогда он променял его на паспорт гражданина Российской Федерации.

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Сейчас правоохранители инкриминируют задержанному подозрение по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законами Украины вооруженных формирований или участие в их деятельности). Боевику грозит до восьми лет лишения свободы, а пока он содержится в СИЗО в ожидании проведения досудебного следствия.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала боевика так называемой ЛНР, который направлялся в сторону расположения украинской армии под воздействием наркотических веществ.