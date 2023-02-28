СБУ задержала депутата, приказавшего переоборудовать больницы на Харьковщине под военные госпитали для оккупантов. Фото

Служба безопасности Украины задержала еще одного коллаборанта на освобожденной территории Харьковщины. Им оказался депутат районного совета Купянска, который распорядился переоборудовать больницы под военные госпитали оккупантов.

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Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, предатель ранее возглавлял городской отдел здравоохранения (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Когда оккупанты захватили Купянск, он поддержал агрессора и предложил помощь в лечении раненых захватчиков.

За это он получил должность "руководителя отдела здравоохранения военно-гражданской администрации Купянского района".

На этой должности он сразу же распорядился "переоборудовать" местные больницы под госпитали для врага и безотлагательно оказывать медицинскую помощь оккупантам, в том числе из террористической "Л/ДНР".

После освобождения города защитниками Украины депутат надеялся "потеряться" среди местных жителей, однако контрразведка СБУ установила его местонахождение.

У предателя нашли документы с доказательствами его сотрудничества с врагом. Ему сообщили о подозрении ч. 5 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), согласно которой злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы.

В ходе объявления подозрения депутат-коллаборант полностью признал свою вину, сейчас решается вопрос о помещении его под стражу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ задержала другого коллаборанта в Купянске, который во время оккупации города фабриковал дела против украинцев. После освобождения населенного пункта он прятался в частном доме.

Кроме того, на Винниччине поймали предателя, который агитировал украинских уголовников вступать в "Вагнер". Рецидивист предлагал "зарплату" до 4 тыс. долларов в месяц.

Также СБУ задержала бывших руководителей пыточной захватчиков, которая действовала при оккупации Херсона.