Выполняли указания Кремля: задержаны бывшие руководители российской пыточной, действовавшей при оккупации Херсона. Фото

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований разоблачила еще четырех коллаборантов в освобожденном Херсоне. Все четверо выполняли задания захватчиков в российских тюрьмах, где незаконно удерживали и пытали украинцев.

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Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, среди задержанных – бывший зам начальника исправительной колонии, который после захвата учреждения вошел в руководство оккупационного "управления службы исполнения наказаний в Херсонской области" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Находясь на "должности" предатель организовывал незаконное содержание похищенных украинцев в тюрьме оккупантов. В пыточных к пострадавшим применяли психологическое давление и пытки, угрожали убийством.

Таким образом захватчики пытались выполнить указание Кремля о подавлении сопротивления на Херсонщине.

Еще одним предателем оказался глава отдела "обеспечения" оккупационной тюрьмы. Он отвечал за продовольственное обеспечение "администрации" "учреждения".

Третий предатель ранее работал в Херсонском СИЗО, но после начала вторжения РФ согласился войти в состав "отдела охраны колонии" оккупантов.

Там он вместе с другим разоблаченным коллаборантом участвовал в карательных рейдах против херсонцев, которые оказывали сопротивление агрессору.

Четверым фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Трое уже взяты под стражу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ задержала на Донетчине информатора РФ из Мирнограда, который наводил вражескую артиллерию на позиции украинских защитников. Злоумышленник в прошлом служил в артиллерийских подразделениях.

Кроме того, на Харьковщине задержали коллаборанта из Купянска, который фабриковал дела против украинцев. После освобождения города он прятался в одном из частных домов.

А на Винниччине СБУ задержала предателя, который вербовал украинских уголовников в "Вагнер". Он предлагал им до 4 тыс. долларов в месяц, причем сам оказался рецидивистом, сидевшим за разбой и групповое изнасилование.